FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Amazon nach Zahlen zum zweiten Quartal von 240 auf 265 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der weltgrößte Online-Händler habe gut abgeschnitten, schrieb Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Onlinehandel und das Werbegeschäft hätten überzeugt. Auswirkungen der US-Zollpolitik seien bislang kaum zu spüren. Der Margenrückgang bei der Websparte AWS dürfte nur vorübergehend sein./rob/la/mis



