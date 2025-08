Jetzt steht die Tesla-Aktie unter Druck: Seit Ende Mai hängt der Kurs in einem Abwärtstrend fest, gleichzeitig war der im April ausgeprägte, mittelfristige Aufwärtstrend intakt. Die Aktie bewegte sich in einem symmetrischen Dreieck - bis Donnerstag. Seitdem ist die Formation nach unten durchbrochen. Anschlussverluste könnten folgen.Das symmetrisches Dreieck ist eine Formation, die oft am Ende einer Konsolidierungsphase auftritt. Dabei sinken die Hochs, während die Tiefs steigen. Das Handelsvolumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...