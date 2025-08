USD/JPY fällt am Freitag im amerikanischen Handel deutlich - Die Nonfarm Payrolls in den USA stiegen im Juli um 73.000 - Abwärtsrevisionen der Mai- und Juni-Zahlen belasten den USD stark - USD/JPY drehte am Freitag in der frühen amerikanischen Sitzung nach Süden, als die Märkte auf die Beschäftigungsdaten aus den USA für Juli reagierten. Zum Zeitpunkt ...

