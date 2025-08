Baden-Baden - Der Rapper Aymen und der Musikproduzent Sira stehen mit ("30 mal am Tag") an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Sie verdrängen damit den US-Sänger Alex Warren ("Ordinary") nach dessen achtwöchigem Nummer-eins-Lauf auf Platz drei. Dazwischen rangiert der "KPop Demon Hunters"-Track "Golden".



In den Album-Charts rangiert Gzuz mit "Scherbenhaus" auf Platz eins. Dahinter folgen Alice Cooper ("The Revenge Of Alice Cooper", zwei), Aymens selbstbetitelte Debütplatte "Aymen" (vier) und die Mittelalterband Saltatio Mortis mit ihrem Best of "Weltenwanderer - Von Träumen & Krawall" (fünf).



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.





