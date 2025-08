Amazon - Aktie fällt trotz starkem Quartal?

Werbung







Mit einer Steigerung von 38% des Gewinns je Aktie lockt der Tech-Gigant zahlreiche Anleger.



Der amerikanische Onlineversand-Händler veröffentlichte gestern seine Quartalsergebnisse. Er erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 167,7 Milliarden US-Dollar und konnte ihn somit um 13% steigern. Wie bereits bei anderen Tech-Werten wurde das Umsatzwachstum stark durch Cloud-Services vorangetrieben. Amazons Segment AWS konnte im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzwachstum von sogar 17,5 Prozent verzeichnen. Wirft man einen Blick auf den Gewinn, beobachtet man ähnliches. Während er im Vorjahr noch bei 13,5 Milliarden US-Dollar lag, konnte er auf über 18 Milliarden US-Dollar erhöht werden. Das entspricht einem Wachstum von etwa 34 Prozent. Interessant ist auch, in welchen Bereichen das Unternehmen Künstliche Intelligenz nutzt. Ein Anwendungsbereich ist beispielsweise die Koordination der mehr als eine Million Roboter, die Amazon unter anderem in seinen Lagerhäusern nutzt. Mit Hilfe der KI kann deren Produktivität erhöht und Kosten gespart werden.



Trotz dieser Ergebnisse reagierte die Börse negativ auf die Ergebnisse. Somit werden Anleger gezwungen sich der Frage zu stellen, wie es mit der Aktie weitergehen soll. Wird sie weiterhin fallen oder ist nun der Zeitpunkt, um günstiger nachzukaufen?









Quelle: HSBC