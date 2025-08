© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | La Nacion

Nvidias Lieferanten-Update zündet: Die InnoScience-Aktie ist am Freitag zeitweise um 64 Prozent gestiegen - und wird zum einzigen chinesischen Partner der US-Chipgiganten.Die Aktien des chinesischen Chipherstellers InnoScience Suzhou Technology sprangen am Freitag in Hongkong zeitweise um bis zu 64 Prozent, nachdem Nvidia das Unternehmen als Lieferant für seine neue 800-Volt-HVDC-Architektur benannt hatte. Den Handel beendete die Aktie schließlich um 31 Prozent höher. Nvidia aktualisierte am Donnerstag seine Liste der Siliziumpartner und nahm neben InnoScience auch Analog Devices, ON Semiconductor und Renesas Electronics auf, um den steigenden Strombedarf der KI-Infrastruktur zu decken. …