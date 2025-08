EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

fox e-mobility AG: Jahresbericht 2024



01.08.2025

Jahresfinanzbericht 2024 Der Vorstand der Gesellschaft teilt mit: Jahresfinanzbericht 2024 Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurde am 01. August 2025 vom Aufsichtsrat gebilligt. Der Jahresfinanzbericht 2024 (Jahresabschluss, Lagebericht 2024, Nachtragsbericht bis 30.Juli 2025) wird heute auf der Webseite der Gesellschaft ( https://fox-em.com/de/finanzberichte/ ) veröffentlicht. Die Gesellschaft wird nach Abschlussprüfung den testierten Abschluss bis zum 30. Oktober 2025 veröffentlichen. Die Eckdaten des Finanzberichts zum 31. Dezember 2024 sind: Die fox e-mobility AG hat im Geschäftsjahr 2024 keinen Umsatz aus dem Fahrzeugverkauf erzielt, da die Firma noch in der Entwicklungsphase ist. Wegen der außerordentlichen Abschreibung der Finanzanlage in der Schweiz in Höhe von TEUR 67.057 erzielt die Gesellschaft im Geschäftszeitraum einen Jahresverlust von TEUR 68.028. Das Eigenkapital beläuft sich zum 31. Dezember 2024 auf TEUR 16. Die Verbindlichkeiten liegen bei TEUR 6.266. Die Rückstellungen betragen TEUR 757. Barkapitalerhöhung Die Gesellschaft hat eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus dem Genehmigten Kapital 2021/I in Höhe von bis zu EUR 7.328.930 beschlossen. Den Aktionären sollen im Verhältnis 1:10 Bezugsrechte auf neue auf den Namen lautende Stückaktien mit vollem Stimmrecht und Dividendenberechtigung zum gesetzlichen Mindestbezugspreis von EUR 1,00 gewährt werden. Der Großteil des Bruttoemissionserlöses (80%) ist für die Entwicklung des Prototyps vorgesehen. Das Bezugsangebot mit Wertpapierinformationsblatt wird im August 2025 veröffentlicht werden. Reduzierung der Verbindlichkeiten Die Gesellschaft hat im Juli 2025 eine umfassende Reduzierung der Verbindlichkeiten der Finanzgläubiger in Höhe von ca. TEUR 4.000 erzielt, davon TEUR 2.429 im Rahmen von Umschuldungsvereinbarungen mit einem Debt-Equity Swap. Ferner sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Umfang von ca. TEUR 1.600 langfristig umgeschuldet worden. Die Debt-Equity Swaps sollen noch im Jahr 2025 aber nach der Barkapitalerhöhung erfolgen. Neue strategische Ausrichtung Der Aufsichtsrat hat folgende strategische Neuausrichtung des Konzerns gebilligt. Abhängig von einer erfolgreichen Kapitalerhöhung, wird der erste Teil der Entwicklungsphase (Strategiephase 3-Monate) per 1.November 2025 kostensparend internalisiert und dafür ein Kernteam von mit dem MIA-Projekt vertrauten Projektingenieuren beschäftigt, aus deren Reihen auch der Vorstand im November/Dezember 2025, verstärkt werden soll. Der zweite Teil der Entwicklungsphase bis zum Bau eines Prototypen (3.Quartal 2026) wird von diesem Team bei dem externen Ingenieursdienstleister gesteuert werden. Es wird bis zum Bau der Prototypen ein Partner gesucht, der die Serienproduktion und Kontrolle übernimmt.



