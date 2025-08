Ankara, Türkei (ots/PRNewswire) -- Sönke Krey in Deutschland als Pionier der Elektrifizierung seit 2023- Unterstützung der Rühle GmbHfür den Erhalt hochwertiger Arbeitsplätze in Norddeutschland- Strategische Partnerschaft mit HAKAN Machinery: Vertiefung der Wurzeln auf dem türkischen Markt- Zusammenarbeit mit Octo, um intelligente Baulösungen in Großbritannien voranzutreibenXCMG Machinery (SHE:000425), ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, verstärkt seine Strategie "In Europa, für Europa" durch eine Reihe gezielter, lokalisierter Initiativen mit wichtigen Partnern auf dem gesamten Kontinent. In den letzten Wochen gab es bedeutende Expansionen in der Türkei, Deutschland und Großbritannien, was das Engagement von XCMG für die Stärkung seines europäischen Ökosystems, die Verbesserung des Kundenservice und die Förderung nachhaltiger, intelligenter Baulösungen unterstreicht.Der Eckpfeiler dieses Vorstoßes ist die Einweihung eines großen neuen Betriebszentrums durch den langjährigen türkischen Partner HAKAN Makina in Dilovasi, Provinz Kocaeli. Strategisch günstig im Herzen des Industriekorridors der Türkei in der Nähe von Istanbul gelegen, ist diese Anlage ein wichtiger Bestandteil des landesweiten Servicenetzes von XCMG. Dank ihrer erstklassigen Lage an wichtigen Autobahnen, die den europäischen und anatolischen Teil Istanbuls verbinden, kann HAKAN 80 % der Kunden aus der Schwerindustrie in der Marmararegion innerhalb eines wirtschaftlichen Radius von einer Stunde erreichen. Der integrierte Hub vereint Vertrieb, Ersatzteillagerung und technischen Support und reduziert so die Lieferzeiten für Ausrüstung und die Reaktionszeiten des Kundendienstes für lokale Infrastrukturunternehmen erheblich. Der unmittelbare Erfolg der Markteinführung, der durch den Verkauf zahlreicher Geräte gekennzeichnet ist, unterstreicht die Stärke des XCMG-Modells der "Ressourcensynergie" mit seinen Partnern.Diese Expansion in der Türkei steht im Einklang mit den parallelen Fortschritten auf den europäischen Schlüsselmärkten.In Norddeutschland: Der Erdbewegungsmaschinen-Spezialist Sönke Krey feierte sein 25-jähriges Jubiläum in Glückstadt mit der Vorstellung des ersten elektrischen Baggers XCMG XE215EV auf dem deutschsprachigen Markt. Die Einführung des XE215EV in Deutschland unterstreicht das Bestreben von XCMG, emissionsfreie Lösungen anzubieten, die den höchsten EU-Standards (Stufe V) entsprechen und eine nachhaltige Stadt- und Infrastrukturentwicklung ermöglichen.Der Gründer von Sönke Krey betonte die exklusive Partnerschaft und erklärte: "Wir sind exklusiver Vertreter von XCMG für Erdbewegungsmaschinen", wobei er auf eine Beschaffungshistorie von über 2,13 Millionen Euro verwies. Mit dem Stufe-V-konformen XE215EV stehen XCMG und Sönke Krey an vorderster Front bei der Erfüllung der strengen EU-Umweltvorschriften.In Süddeutschland: Anlässlich ihres eigenen bemerkenswerten 30-jährigen Firmenjubiläums und der dreijährigen Partnerschaft mit XCMG präsentierte die Rühle GmbH ihr umfassendes Dienstleistungsangebot entlang der wichtigen Wirtschaftsachse Stuttgart-Nürnberg mit der gesamten Produktpalette von XCMG. Die tiefe Integration von Rühle in die Gemeinschaft und sein Beitrag zur lokalen Beschäftigung wurden auch von den regionalen Behörden gewürdigt.In Südengland: Der Händler Octo veranstaltete einen äußerst erfolgreichen Tag der offenen Tür zum Thema "Intelligentes Bauen", an dem Kunden die Präzision und Effizienzsteigerung des Baggers XE80E mit dem intelligenten 3D-Lenksystem TX73 erleben konnten. Das in Großbritannien vorgestellte System erhöht die Präzision erheblich, reduziert Abfall und optimiert den Kraftstoffverbrauch, was sich direkt in einer Steigerung der Produktivität und Wirtschaftlichkeit der Projekte der Kunden niederschlägt. Die Live-Demonstrationen bestätigten, dass Fehler und Ressourcenverschwendung erheblich reduziert werden konnten. Außerdem hat Octo seine technischen Teams verpflichtet, schnelle Unterstützung in seinem Netzwerk in Devon, Cornwall, Somerset und Hampshire zu leisten.Diese Netzwerk-Upgrades sind untrennbar mit dem Engagement von XCMG verbunden, Europa mit hochmoderner, konformer Technologie zu versorgen. Das Unternehmen bekennt sich weiterhin zu den europäischen Vorschriften und Nachhaltigkeitszielen, gewährleistet die vollständige CE-Zertifizierung seiner gesamten Produktpalette und entwickelt aktiv umfassende Rahmenwerke für das CO2-Management.Diese Entwicklungen sind eine koordinierte Umsetzung der Kernstrategie des Unternehmens: tiefgreifende Lokalisierung für den europäischen Markt, mit europäischen Partnern. Durch die Ausstattung seiner lokalen Partner mit den richtigen Ressourcen und Technologien, die auf die spezifischen regionalen Anforderungen zugeschnitten sind - sei es die strategische Logistik von HAKAN in der Türkei, der Fokus von Sönke Krey auf Elektromobilität in Deutschland oder die intelligenten Lösungen von Octo im Vereinigten Königreich - bleibt das Unternehmen fest entschlossen, seine Kapazitäten und Präsenz auf dem gesamten Kontinent gemeinsam mit seinen europäischen Partnern und Kunden auszubauen.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2742587/WeChat_20250801180738.mp4View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xcmg-starkt-seine-verbindungen-in-europa-okosystem-synergie-sorgt-fur-nachhaltigen-fortschritt-302519831.htmlPressekontakt:Shuangshuang Zhu,812979157@qq.comOriginal-Content von: XCMG Machinery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167468/6088949