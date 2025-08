Düsseldorf - Die Deutsche Bahn hat die Schäden an der Strecke zwischen Duisburg und Düsseldorf behoben.



Rund 30 Fachleute arbeiteten bis in die Nacht, um fünf beschädigte Kabel mit einer Länge von je 20 Metern zu erneuern, teilte die Bahn am Samstag mit. Seit dem frühen Morgen fahren die Züge wieder regulär, nachdem Probefahrten die Freigabe bestätigten. Allerdings kann es noch zu vereinzelten Verzögerungen kommen.



Ein Brandanschlag auf Infrastrukturanlagen der DB hatte die Reparaturen notwendig gemacht. Die Schäden an zwei unterschiedlichen Stellen führten zu erheblichen Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr. Hunderte Züge waren betroffen, viele Reisende mussten Umleitungen oder vorzeitige Fahrtenden hinnehmen. Die Auswirkungen spürten insbesondere Pendler und Urlaubsreisende, etwa auf dem Weg zum Flughafen Düsseldorf.



Die ersten Schäden waren am Donnerstagmorgen entdeckt worden. Während der Reparaturarbeiten in der Nacht zu Freitag stellten Mitarbeiter weitere Beschädigungen fest. Parallel ermitteln die Behörden zu einem weiteren Kabelbrand in Höhe Webau in Sachsen-Anhalt, der sich auf einer Güterverkehrsstrecke für Kohletransporte ereignete. Auch hier gehen die Ermittler von Brandstiftung aus.





