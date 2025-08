Tolle Einnahmequelle...: Recycling trifft Rohstoff-Power: Metalle, die unsere Zukunft antreiben!

Anzeige / Werbung

Vom funkelnden Gold über die begehrten Platingruppenmetalle?-?Platin, Palladium, Rhodium?- bis hin zu zukunftsweisendem Lithium und Zink:?All das vereint dieser Konzern unter einem Dach!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

genau jene Rohstoffe, die die grüne Energie- und Mobilitätsrevolution antreiben. Der Global Player fördert in Südafrika und den USA Gold und PGM's und erschließt parallel hochkarätige Lithium- und Zinkprojekte in Finnland und Frankreich. Was das Unternehmen einzigartig macht: Neben klassischen Minen fungiert ein weltweit führendes Recycling-Arm als "zweite Lagerstätte", in dem verbrauchte Autokatalysatoren, Elektronikschrott und Altbatterien zu frischem Edel- und Sondermetall veredeltwerden?-?wirtschaftlich stark, ökologisch vorbildlich und mit rasant wachsendem Cash-Flow.

Sibanye-Stillwater: Recycling als Renditetreiber und strategischer Baustein für weiteres Wachstum!

Beim Namen Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) denken viele an einen führenden und weltweit agierenden Produzenten von Platinmetallen ("Platinum Group Metals', "PGM') und Gold und liegen damit natürlich vollkommen richtig. Schließlich betreibt der Global Player sehr erfolgreiche Gold- und PGM-Powerprojekte in Südafrika und den USA, ebenso wie zukunftsweisende Lithium- und Zinkprojekte in Finnland und Frankreich, um nur einige Highlights zu nennen.

Quelle: Sibanye-Stillwater

Neben diesen produzierenden Portfolio-Perlen baut Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) bombastisches Business auf eine weitere Säule: dem Recycling. Dieses etabliert sich immer stärker als flankierender Treiber rekordverdächtiger Renditen. So trug das US-amerikanische 3E PGM-Recyclinggeschäft im ersten Quartal 2025 satte 4 Mio. USD zu Sibanye-Stillwater Konzernergebnis bei, während das Edelmetallrecycling fette 7 Mio. USD generierte.

Und genau dieses Top-Tempo soll auch für den Rest des laufenden Jahres eingehalten werden und für erstklassige Erträge aus dem US-Recycling-Geschäft sorgen. Genauer gesagt, sieht Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) seine Guidance für 2025 vor, dass der "Columbus metallurgical complex', seine Schmelzanlage und Raffinerie für unedle Metalle, in diesem Jahr insgesamt fantastische 300.000 bis 350,000 3E Unzen aus seinem Recycling herstellt. Für den "Reldan'-Recyclingbetrieb in Pennsylvania, der übrigens erst seit März 2024 konsolidiert wird, sieht der Forecast phänomenale 120.000-130.000 Unzen Gold, 2,0 bis 2,3 Millionen Unzen Silber, 35.000 bis 40.000 3E PGM und 3,0 bis 3,2 Millionen Pfund Kupfer vor.

Mit dem Metallix-Kauf schließt Sibanye-Stillwater einen Mega-Deal ab!

Mit der jüngst gemeldeten Übernahme des etablierten Recycling-Spezialisten Metallix Refining hat Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) weitere dynamische Synergien für einen noch steileren Wachstumskurs geschaffen. Denn Metallix ist seit über 60 Jahren eine feste Größe im US- Geschäft für Edelmetall-Recycling. Im letzten Jahr verarbeitete das Unternehmen in seinen zwei Verarbeitungs- und Recyclinganlagen in Greenville, North Carolina, sensationelle 4,2 Millionen Pfund edelmetallhaltige Materialien und stellte daraus phänomenale rund 21.000 Unzen Gold, 874.000 Unzen Silber, 48.000 Unzen Palladium, 48.000 Unzen Platin, 4.000 Unzen Rhodium, 3.000 Unzen Iridium und 263.000 Pfund Kupfer her.

Zudem hat Metallix mit seiner proprietären "APR4' "Advanced Pyrolytic Reduction'-Schmelzofen-Technologie ein System entwickelt, das den Bedarf an manuellen Eingriffen reduziert, den Kontakt mit gefährlichen Stoffen minimiert und die Betriebssicherheit durch Automatisierung erheblich erhöht. Weiterhin wird die Leistung durch Sensoren und Echtzeit-Datenanalysen quasi lückenlos überwacht und optimiert. Unterm Strich bedeutet das eine signifikante Erweiterung der Verarbeitungskapazitäten und eine merkliche Reduktion des ökologischen Fußabdrucks.

Auf genau diese geniale Innovation kann Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) mit dem Kauf von Metallix nun zurückgreifen und legte dafür gerade einmal 82 Mio.US-Dollar in Cash auf den Tisch, während der Unternehmenswert von Metallix bei 105 Mio. US-Dollar lag. Alles in allem also eine wirklich gewinnbringende "Schnäppchenpreis"-Synergie.

Stark wachsender "PGM'-Recyclingmarkt zahlt auf Sibanye-Stillwaters Strategie ein!

Mit dem Kauf von Metallix fügt Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) seinem stark wachsenden Recycling-Business einen weiteren Renditetreiber hinzu und positioniert sich damit perfekt auf dem mächtig anziehenden Platinmetalle-Recyclingmarkt. Der nämlich soll Analysen zufolge bis zum Jahr 2033 ein Volumen von phänomenalen fast 4,4 Mrd. USD erreichen und wird damit fast doppelt so groß sein wie aktuell mit 2,5 Mrd. USD. In dieser Zeit soll die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate bei satten 7% liegen.

Quelle: Archivemarketresearch.com

Getrieben wird dieses unwiderstehliche Wachstum unter anderem durch die steigende Nachfrage nach der Zurückgewinnung von Platinmetallen in Autokatalysatoren, Elektronik und Schmuck ebenso wie von Edelmetallen aus Altbatterien und anderen Komponenten von Elektroautos. Ein ebenso starker Motor sind immer strengere Umweltvorschriften zur Förderung der Ressourceneffizienz von Produktionsprozessen und insgesamt die Verknappung eben dieser Metalle.

Das schließlich erhöht das Interesse an (kosten-)effizienten und skalierbaren Recyclingmethoden und lockt Investoren in genau diesen Markt, den Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) nun auch global noch breiter aufgestellt bespielt. Denn Metallix' Kundenstamm umfasst neben Unternehmen aus den USA auch solche aus Großbritannien und Südkorea.

Sibanye-Stillwater bleibt fester Bestandteil des renommierten FTSE4Good Index Series!

Nicht nur aufgrund seiner führenden Recycling-Aktivitäten kann Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) klar für sich reklamieren, ein Pionier in Sachen Nachhaltigkeit zu sein. Genau diese Vorreiterrolle wird dem globalen "PGM'-Player nun auch dadurch attestiert, dass es seit dem Jahr 2016 durchgehend ein fester Bestandteil des FTSE4Good Index Series ist. Dieser vom globalen Index- und Datenanbieter FTSE Russell entwickelte Index listet Unternehmen auf, die ein besonders starkes ESG-Engagement aufweisen und enthält Corporates aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Bereichen.

Sicherheit hat oberste Priorität!

Wie ernst Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) seine Verantwortung in Sachen Verantwortung und Sicherheit vor allem gegenüber seinen Mitarbeitern nimmt, zeigt das Vorgehen nach einem Schachtunfall im südafrikanischen Untertagebau "Kloof 7'. Ende Mai öffnete sich dort nämlich die Tür eines Förderkorbs. Auch dank des umsichtigen und schnellen Handelns von Sibanye-Stillwater konnten alle 260 Mitarbeiter schnell und unverletzt an die Oberfläche zurückkehren. Im Absprache mit dem Chief Inspector of Mines, dem Department of Mineral Resources and Energy und den Gewerkschaften wurde beschlossen, dass der Betriebin diesem Schacht erst wieder aufgenommen wird, wenn alle Sicherheits- und Risikobewertungen abgeschlossen sind und der Schacht als sicher eingestuft wird. Das wiederum unterstreicht eindrucksvoll, dass für Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) die Sicherheit seiner Mitarbeiter ganz oben auf der Agenda steht.

Synergien, Sicherheit und renditetreibendes Recyclinggeschäft!

Für Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ), bestätigen die erfolgreichen Entwicklungen der letzten Wochen und Monate eindrucksvoll die zunehmende Wachstumsdynamik seines Unternehmens:

"Mit der Aufnahme von Metallix in unser Recycling-Portfolio erweitern wir unsere bestehenden Aktivitäten in diesem Bereich um gleich mehrere Faktoren, also marktführende Technologien, Größe und globaler Kundenstamm. Die aus der Übernahme entstehenden Synergien schaffen weiteren messbaren Mehrwert für unsere Aktionäre und treffen auf einen weltweit stark wachsenden "PGM'-Recyclingmarkt. Die erneute Aufnahme in den FTSE4Good Index untermauert unser kontinuierliches und transparentes "ESG'-Engagement und spornt uns zudem an, dieses immer wieder zu überprüfen und kommende Anforderungen in diesem Bereich zu antizipieren. Doch auch angesichts dieser großartigen Erfolge bleibt die Sicherheit unserer Mitarbeiter das höchste und wichtigste Gut. Umso dankbarer bin ich unserem Management, den Bergwerksrettern und den medizinischen Teams, dass sie maßgeblich dazu beigetragen haben, dass unsere Kollegen nach dem Schachtunfall in "Kloof 7' sicher und unverletzt zu ihren Familien zurückkehren konnten."

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-well-on-track-to-become-cash-flow-positive-again-restructuring-bears-fruits/

Fazit:

Mit seinem breit diversifizierten Rohstoff-Portfolio, der clever integrierten Recycling-Säule und einem klaren "ESG'-Kompass hebt Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) jedes Gramm Metall auf die nächste Wertstufe - und schafft damit gewinnbringende Chancen in einem Markt, dessen Nachfrage-Kurve steil nach oben zeigt. Wer heute schon auf die Rohstoffe von morgen setzen will, kommt an diesem dynamischen Metallspezialisten kaum vorbei.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Sibanye-Stillwater, Archivemarketresearch.com, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen, sofern nicht anders angegeben: Sibanye-Stillwater, Intro-Bild: stock.adobe.com

