Bern / Washington - Etwas mehr als ein Tag nach der Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump steht die offizielle Schweiz laut Angaben des Bundes weiterhin in Kontakt mit den verantwortlichen Stellen in den USA. Sie strebt weiterhin eine Verhandlungslösung mit den USA an, heisst es auf Anfrage. Trump sprach am Vorabend indes von einem «riesigen» Handelsbilanzdefizit mit der Schweiz. Der Bund dementiert. Ökonomen warnen derweil vor den Folgen ...

