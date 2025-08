Berlin - Die Mehrheit der Deutschen spricht sich für eine zeitnahe Absetzung des aktuellen Vorstands der Deutschen Bahn (DB) aus. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild am Sonntag" sind 50 Prozent der Befragten für den schnellstmöglichen Wechsel des DB-Vorstands. Zehn Prozent sind gegen die Maßnahme, 23 Prozent der Befragten ist es egal.



Generell nimmt die Zufriedenheit mit der Bahn ab. 69 Prozent der Befragten sind der Auffassung, dass die Leistung der Deutschen Bahn in den vergangenen fünf Jahren schlechter geworden ist. 16 Prozent halten die Bahn für besser als in den vergangenen Jahren.



Für die Erhebung befragte Insa 1.002 Personen vom 31. Juli bis 01. August 2025.





© 2025 dts Nachrichtenagentur