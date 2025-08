Berlin - Trotz extremer Wetterlagen in diesem Jahr mit Hitze und Dauerregen rechnet Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) nicht mit Versorgungsengpässen oder Preissteigerungen bei Lebensmitteln. "Wir werden alle Produkte haben, dafür sorgen unsere Landwirte. Ob sie teurer werden, das vermute ich jetzt nicht", sagte Rainer der "Bild am Sonntag".



"Auch der Bauernverbandspräsident geht von einer durchschnittlichen Ernte dieses Jahr aus." Schwierige Bedingungen für die Landwirte räumte der Minister jedoch ein: "Eigentlich brauchen wir den Regen, aber jetzt, gerade in der Getreideerntezeit, ist das natürlich schwierig." Die Landwirte würden aber grundsätzlich wissen, dass sie mit dem Wetter umgehen müssen.



Einer Preisbremse für Lebensmittel erteilte Rainer trotz der Inflation der letzten Jahre eine klare Absage: "Es stimmt, die Lebensmittelpreise sind in den letzten Jahren gestiegen - auch überproportional zur Inflation." Dennoch sollte man nicht in den Markt eingreifen. "Es wäre falsch, wenn wir hier eine Preisbremse machen würden."



Auch eine Senkung der Mehrwertsteuer auf einzelne Produkte lehnt der CSU-Politiker ab: "Ich denke nicht, dass der Finanzminister glücklich ist, wenn die Einnahmen hier wieder geschmälert werden. Man muss auch wissen: Bund, Länder und Kommunen sind an der Umsatzsteuer beteiligt."





