Der maximale Gewinn konnte am Montag auf 13,28 Prozent gesteigert werden, der Schlusskurs am Freitag lag 7 Cent unter Einstiegskurs. Das Chartbild hat sich eingetrübt, ein Anstieg Richtung 2,00 USD ist kurzfristig wahrscheinlich nur mit guten Zahlen - die am 04. August und 17:00 Uhr veröffentlicht werden - und einem positiven Ausblick möglich. Wer das Risiko mag, kann einen schönen Gewinn kassieren oder einen großen Teil des eingesetzten Kapitals ...

