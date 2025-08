Zürich - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnen sich für den Börsenstart am Montag tiefrote Notierungen ab. Denn während die europäischen und US-Börsen noch am Freitag auf die neuerliche Zoll-Keule von US-Präsident Donald Trump reagieren konnten, blieben die Märkte hierzulande wegen des Nationalfeiertages geschlossen. Der Broker IG signalisierte zuletzt für den SMI Auftaktverluste am Montag von annähernd 3 Prozent. In Europa gaben die wichtigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...