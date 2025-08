Berlin - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will auch künftig an Grenzkontrollen festhalten. "Wir liefern die Asylwende", sagte er dem "Focus" mit Verweis auf aktuelle Asylzahlen. "Unsere Grenzkontrollen wirken und werden weiterhin aufrechterhalten."



Die Bundesrepublik verzeichnete im Juli insgesamt 8.293 Asylanträge. Das waren rund 55 Prozent weniger als im Juli 2024 und rund 65 Prozent weniger als im Juli 2023. Im Vergleich zum Juni ist die Zahl der Asylanträge allerdings gestiegen, von 6.860 auf 8.293.



Die Kontrollen an den deutschen Binnengrenzen sind derzeit bis 15. September befristet. Dobrindt müsste die EU-Kommission im August formell informieren, um die Maßnahmen fortsetzen zu dürfen.





