Mit einem Kurs von 28,22?EUR steht die Bayer-Aktie in einer kritischen Phase. Einerseits hebt der Konzern seine Jahresprognose an, andererseits belasten zusätzliche Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten. Anleger fragen sich, ob der Optimismus im Kerngeschäft die anhaltenden Risiken ausgleichen kann.Q2-Zahlen: Pharma und Agrar ziehen an Bayer meldet für das zweite Quartal 2025 einen Umsatz von 12,9 Milliarden EUR, ein Anstieg um 6 % ...

