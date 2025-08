Heidelberger Druck-Aktien konnten im Wochenverlauf 29,64 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war das Technologieunternehmen der Top-Performer im SDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 2,095 Euro, das Wochenhoch hat man am Mittwoch mit 2,81 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen.StatusDie Aktie ist keine laufende RuMaS-Empfehlung. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie in Betracht kommt. Wenn Sie unsere Meinung und ein aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...