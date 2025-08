In der Mitgliederversammlung der EPAL in Budapest wurden die Präsidenten in ihren Ämtern bestätigt. Dirk Hoferer (EPAL Deutschland) und Jarek Maciazek (EPAL Polen) wurden einstimmig wiedergewählt. Sie treten wie in ihrer ersten Amtsperiode gemeinsam als Co-Präsidenten an. Auch die weiteren Mitglieder des Vorstands der EPAL International wurden wiedergewählt. Die...

