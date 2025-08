EUR/JPY handelt positiv um 171,00 in der asiatischen Sitzung am Montag - BoJ-Gouverneur Ueda sagte, er werde den Zeitpunkt der Zinserhöhung sorgfältig prüfen - Die EZB wird voraussichtlich ihre Zinssenkungen in diesem Jahr aufschieben. - Das Währungspaar EUR/JPY gewinnt während der asiatischen Handelsstunden am Montag an Dynamik und nähert sich 171,00. ...

