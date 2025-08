DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

MISTRAL - Das französische KI-Startup Mistral strebt in seiner nächsten Finanzierungsrunde eine Bewertung von 10 Milliarden US-Dollar an. Das Unternehmen führe derzeit Gespräche mit Investoren, darunter Risikokapitalfonds und der KI-Fonds MGX aus Abu Dhabi über ein Volumen von 1 Milliarde Dollar, wie die Financial Times berichtet. Derzeit in Mistral rund 5,8 Milliarden Dollar wert. Mit dem Geld wolle Mistral die kommerzielle Verbreitung seines Chatbots Le Chat vorantreiben und seine Large-Language-Modelle verbessern. (Financial Times)

MBDA - Der Rüstungskonzern MBDA bereitet sich darauf vor, die Herstellung des Marschflugkörpers Taurus wieder aufzunehmen. "Wir stehen bereit, die Produktion umgehend anzustoßen, wenn eine Beauftragung durch den Kunden erfolgt", sagte Thomas Gottschild, Geschäftsführer von MBDA Deutschland, dem Handelsblatt. Derzeit werde auf Basis der Ende 2024 verabschiedeten Beauftragung der Bestand der Bundeswehr modernisiert und umfassend gewartet, so Gottschild. "Der Taurus wird weiter eine zentrale Rolle spielen, wenn es um Abstandswaffen geht, die tief in das gegnerische Hinterland treffen können." (Handelsblatt)

PALANTIR - In der Diskussion um die polizeiliche Nutzung der Analysesoftware Gotham des US-Unternehmens Palantir hat sich Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) offen für die Anwendung des umstrittenen Programms gezeigt. "Menschen und Staaten, die andere wertepolitische Vorstellungen haben und ganze Länder bedrohen, nutzen zunehmend Technologie. Wir sollten ebenfalls Technologien nutzen, um unseren Staat und unsere Demokratie zu schützen. Wenn ein Anbieter eine solche Technologie bereitstellt, sollten wir in sie investieren", sagte Wildberger den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir sollten aber auch europäische Unternehmen haben, die solche Lösungen bieten können." (Funke Mediengruppe)

