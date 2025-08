Zürich - Der US-Dollar hat sich über das Wochenende gegenüber dem Franken und dem Euro deutlich abgeschwächt. Grund dafür ist der unerwartet schwache US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag - am Schweizer Nationalfeiertag - veröffentlicht wurde. Aktuell kostet das Dollar/Franken-Paar 0,8053 Franken. Das ist klar weniger als am Freitagmorgen (0,8148). Damit gab der Dollar seine Gewinne, die er im Zuge der am Donnerstagabend gegen die Schweiz angekündigten ...

