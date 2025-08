MTU überzeugt mit starken Halbjahreszahlen und ambitionierten Zielen. Der gerade vereinbarte Zolldeal mit den USA beseitigt ein zentrales Risiko für den Triebwerkshersteller - und schafft neue Kursfantasie. Das am Sonntag (28.7.) geschlossene Handelsabkommen zwischen den USA und der EU sorgt für Erleichterung in der Luftfahrtbranche. Für MTU Aero verschwindet damit eines der wenigen Risiken, das den Höhenflug des Konzerns bisher gebremst hatte. Operativ läuft es ohnehin Bereits Mitte Juni hatte der Triebwerkshersteller auf der Pariser Luftfahrtmesse seine Prognose für 2025 angehoben und ehrgeizige Ziele für 2030 formuliert. Der am vergangenen Donnerstag (24.7.) vorgelegte Halbjahresbericht bestätigte den positiven Trend: Der bereinigte Umsatz stieg ...

