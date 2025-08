De.mem fördert die Kreislaufwirtschaft von Wasser

Anzeige / Werbung

Ein aktueller UN-Bericht des Umweltprogramms UNEP warnt eindringlich vor den zunehmenden Gesundheitsrisiken durch Hitzewellen - besonders für ältere Menschen. Wasser kann dieses Problem lindern helfen.

Wasser - ein wertvoller Rohstoff

Der fortschreitende Klimawandel sorgt weltweit für immer häufigere und intensivere Hitzeextreme, die mitunter tödlich enden können. Gerade ältere Personen sind laut dem UN-Bericht oft besonders hitzeempfindlich, da sie häufig unter Atemwegs-, Herz/Kreislauf- sowie Stoffwechselkrankheiten leiden. Außerdem sind sie häufig in ihrer Mobilität eingeschränkt - ein gefährlicher Mix bei langanhaltender Hitze.

Vor diesem Hintergrund wird die sichere Versorgung mit sauberem Wasser zur Überlebensfrage: Nicht nur zum Trinken, sondern auch zum Kühlen des Körpers ist Wasser essenziell. Doch in vielen Regionen der Welt wird Wasser knapp - sei es durch Dürren, übermäßige Nutzung oder marode Infrastrukturen. Deshalb gewinnt der nachhaltige Umgang mit der Ressource Wasser weltweit zunehmend an Bedeutung. Wasser zu sparen, intelligent wiederzuverwenden und Abwasser aufzubereiten, sind zentrale Herausforderungen der kommenden Jahre. Angesichts zunehmender Extremwetterlagen ist eine sichere Wasserversorgung nicht nur ökologisch, sondern auch sozial überlebenswichtig.

De.mem mit langjähriger Wasserexpertise

Die UN-Hitzewarnung sollten Anleger aber auch dahingehend interpretieren, Wasser als werthaltigen bzw. wertvollen Rohstoff zu interpretieren und Wassertechnologie bzw. -versorgung als zukunftsträchtige Branche wahrzunehmen. Das Fördern bzw. Verbessern der Kreislaufwirtschaft in Bezug auf den Wassersektor hat auch die australische Firma De.mem (ISIN: AU000000DEM4) zum Geschäftsmodell gemacht. Mit ihrer Gründung im Jahr 2013 weist das Unternehmen mittlerweile auf ein hohes Maß an Expertise und Erfahrung auf.

De.mem hat sich auf dezentrale Wasser- und Abwasseraufbereitung spezialisiert und bietet modulare, skalierbare Lösungen an, die insbesondere für industrielle Kunden entwickelt wurden. Zu den Kerntechnologien gehören Membranfiltration, Umkehrosmose und Ultrafiltration. Diese Verfahren ermöglichen die Wiederverwendung von Prozess- und Abwasser - ein zentrales Prinzip der Kreislaufwirtschaft.

Neben der Rückgewinnung von Wasser ermöglicht De.mem auch das Herausfiltern von Wertstoffen aus industriellen Abwässern. Dadurch reduziert De.mem nicht nur den Frischwasserverbrauch, sondern auch das Abfallaufkommen und die Umweltbelastung. Die Membrantechnologie von De.mem erlaubt nämlich das selektive Entfernen und Konzentrieren von Substanzen aus Abwasser. Durch Nanofiltration lassen sich kleine Moleküle wie Metallsalze, Farbstoffe oder organische Rückstände zurückhalten, konzentrieren und somit wiederverwerten. De.mem bietet Lösungen für Kunden aus der Lebensmittel-, Chemie-, Bergbau- und Elektronikbranche. Sie haben nicht nur ein starkes Interesse am Aufbereiten und Wiederverwerten der Ressource Wasser, sondern sind häufig auch an der Rückgewinnung von Metallen und Metallionen sowie Produktresten aus der Prozessindustrie interessiert.

Somit unterstützt De.mem durch seine Technologien und Anwendungen ganz klar die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft im Wassersektor. Die dezentralen Systeme tragen zudem zur lokalen Versorgungssicherheit bei und ermöglichen den Unternehmen, nachhaltiger und ressourcenschonender zu wirtschaften.

Links:

https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/heat-waves-put-older-persons-high-risk-warns-un-report

https://demembranes.com/investors

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20220505/pdf/458q3x0yndh350.pdf

----

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

http://www.demembranes.com

Land: Australien

Quellen:

https://demembranes.com

https://www.aumanufacturing.com.au/de-mem-wins-seawater-desalination-contract

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0958211819301089#:~:text=The%20plant%20is%20based%20on%20a%20sea%2Dwater,removal%20of%20salt%2C%20and%20ultrafiltration%20membranes%20for

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post De.mem fördert die Kreislaufwirtschaft von Wasser appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000DEM4