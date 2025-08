HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nemetschek nach Zahlen zum zweiten Quartal von 114 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Zahlenwerk sei stark gewesen, schrieb Nay Soe Naing in einer am Montag vorliegenden Studie. Doch obwohl die Nachfrage nach den Angeboten des Bausoftware-Herstellers weiterhin robust und stabil sei, habe er einige Vorbehalte hinsichtlich der mittelfristigen Wachstumsaussichten, die in der Telefonkonferenz angesprochen worden seien./rob/ck/men



