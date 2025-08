So startet der DAX nach dem Abverkauf am Freitag in die neue Woche. Im Fokus stehen heute bei Anlegern die Aktien von Rheinmetall und Stabilus. Nach einem von Konjunktursorgen getriebenen Rückschlag hat sich der deutsche Aktienmarkt am Montag zunächst leicht erholt. Vergangenen Freitag hatten durchwachsene Geschäftszahlen großer Unternehmen und der US-Arbeitsmarktbericht die Nerven der Anleger belastet. Die überraschend schwachen Jobdaten nährten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...