Von Thomas Stucki, CIO der St.Galler Kantonalbank St. Gallen - Welche Auswirkungen der von den USA verhängte Zoll von 39% auf Schweizer Produkten auf die Aktien der Schweizer Firmen und auf die Zinsen in der Schweiz haben werden, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen. Das einzige Schweizer Finanzinstrument, welches am Nationalfeiertag gehandelt wurde, ist der Franken. Der liess sich nicht viel anmerken. Gegenüber dem Euro wurde er etwas billiger, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...