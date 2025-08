EQS-News: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Personalie

Birgit Seeger übernimmt Vorstandsvorsitz der NORMA Group



Maintal, Deutschland, 4. August 2025 - Die NORMA Group wird ab 1. November 2025 von Birgit Seeger geführt. Der Aufsichtsrat der NORMA Group hat sie heute zur künftigen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Der aktuell interimistische Vorstandsvorsitzende Mark Wilhelms wird zum 1. November wie geplant in den Aufsichtsrat zurückkehren.



Die Aufsichtsratsvorsitzende der NORMA Group Kerstin Müller-Kirchhofs sagt: "Birgit Seeger ist mit ihrer hochkarätigen Industrieexpertise und nachgewiesenen Erfolgen bei Transformationsprozessen die ideale Besetzung für den Posten. Ich bin überzeugt, dass sie diese Erfahrung kombiniert mit ihrer konzeptionellen Klarheit, operativen Umsetzungsstärke und ausgeprägten Führungskompetenz wirkungsvoll zur Weiterentwicklung der NORMA Group einsetzen wird."



Birgit Seeger verfügt über langjährige Managementerfahrung mit Stationen in der Industrie und in Unternehmensberatungen. Derzeit verantwortet sie als Senior Vice President den Produktbereich Komfortantriebe (Comfort Actuators) der Robert Bosch GmbH und damit das weltweite Geschäft mit elektrischen Antrieben für Sitze, Schiebedächer und Fensterheber in Fahrzeugen. Zudem ist sie im Aufsichtsrat (Board of Directors) von Konecranes Oyj, einem an der finnischen Börse gelisteten Hersteller von Industrie- und Hafenkranen sowie Hebezeugen. Frühere Stationen umfassten internationale Beratungsunternehmen und verschiedene Führungspositionen in der Autozulieferindustrie. Ihre Karriere startete die Diplom-Kauffrau nach einem Studium an der Universität Tübingen als Projektmanagerin bei der Robert Bosch GmbH.



Die designierte Vorstandsvorsitzende Birgit Seeger sagt: "Die NORMA Group ist auf dem Weg hin zu einem fokussierten Industriezulieferer mit zwei starken Geschäftsbereichen: allgemeine Industrieanwendungen für breite Nutzungsbereiche und Lösungen für Fahrzeuge aller Antriebsarten. Mit Tatkraft und Respekt trete ich die Aufgabe an, diese Transformation mit meinen Vorstandskollegen voranzutreiben und zum Erfolg zu führen. Gemeinsam werden wir alles daransetzen, das Vertrauen von Kunden, Mitarbeitenden und Aktionären auszubauen, das Potenzial der NORMA Group auszuschöpfen und nachhaltig profitables Wachstum zu realisieren."



Kerstin Müller-Kirchhofs dankt dem aktuellen Interim-CEO: "Im Namen des Aufsichtsrats danke ich Mark Wilhelms herzlich für seine Bereitschaft, vorübergehend in den Vorstand zu wechseln. Er hat die Kontinuität im Management sichergestellt und wichtige Initiativen wie den laufenden Verkaufsprozess für den Geschäftsbereich Water Management konsequent weiter vorangetrieben." Bis zum Antritt von Birgit Seeger nimmt Mark Wilhelms die Aufgabe als CEO weiter wahr und kehrt anschließend in den Aufsichtsrat zurück.



Über NORMA Group

Die NORMA Group ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte und standardisierte Verbindungstechnologie sowie Fluid-Handling-Technologie. Mit rund 7.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in über 100 Ländern mit mehr als 40.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Die Produkte der NORMA Group tragen dazu bei, klimaschädliche Emissionen zu reduzieren und Wasser effizient zu nutzen. Zum Einsatz kommen die innovativen Verbindungslösungen in Systemen zur Wasserversorgung, zur Bewässerung und zur Entwässerung, in Fahrzeugen mit konventionellen oder alternativen Antriebsarten, in Schiffen und Flugzeugen sowie in Gebäuden. Im Jahr 2024 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 25 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im SDAX.



