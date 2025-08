Wieder eine Akquisition erfolgreich abgeschlossen: Mutares (DE000A2NB650) hat den Erwerb der inTime Group von der Super Group Limited finalisiert. Mit einem Jahresumsatz von rund 115 Millionen Euro in 2024 und etwa 450 Mitarbeitern handelt es sich um eine durchaus beachtliche Plattform-Akquisition für das Segment Goods & Services. Zeitkritische Logistik als Wachstumsmarkt: Die inTime Group bedient einen interessanten Nischenmarkt. Das Kerngeschäft fokussiert sich auf zeitkritische Lieferungen - ein Segment, das in unserer Just-in-Time-Welt zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ergänzt wird das Portfolio ...

