Unterföhring (ots) -- Sky Deutschland bleibt mit der Vereinbarung weiterhin exklusiver Pay 1-Partner von NBCUniversal im Bereich TV und SVOD- Exklusive Erstausstrahlungsrechte auf Sky und WOW für ausgewählte NBCUniversal-Serien- Mit Spannung erwartete Filme wie "Wicked: Teil 2" und Blockbuster wie "Jurassic World: Wiedergeburt" und viele weitere kurz nach Kinoveröffentlichung exklusiv auf Sky und WOW- Auch künftig Zugang zu zahlreichen Film- und Serien-Publikumslieblingen aus dem umfangreichen NBCUniversal-Katalog wie "Fast & Furious" and "Minions04. August 2025 - Sky Deutschland kündigt heute an, dass es die Content-Lizenzpartnerschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit NBCUniversal verlängert und ausbaut. Mit diesem mehrjährigen Deal ist Sky Deutschland weiterhin der exklusive Pay 1-Partner von NBCUniversal im Bereich TV und SVOD in der Region. Die umfassende Vereinbarung stärkt das Film- und Entertainment-Angebot von Sky und dem Streaming-Dienst WOW nachhaltig mit einem noch umfassenderen Premium-Programm für Film- und Serienfans für die kommenden Jahre.Als Teil der Lizenzpartnerschaft sichert sich Sky erstmals einen Volume-Deal für ausgewählte Serien von NBCUniversal mit exklusiven Erstverwertungsrechte auf Sky und WOW, darunter der High-Tech-Spionagethriller "The Copenhagen Test" und die Comedy "The Paper".Zudem werden gefeierte und mit Spannung erwartete Filme kurz nach Kinostart auf Sky und WOW verfügbar sein - wie künftig u.a. "Wicked: Teil 2" und "Jurassic World: Wiedergeburt". Mit der Vereinbarung können Sky-Kundinnen und -Kunden zudem weiterhin alle Filme von NBCUniversal kurz nach Kinostart im Sky Store digital kaufen und leihen.Sky und WOW Kunden behalten darüber hinaus auch in Zukunft Zugang zu zahlreichen Publikumslieblingen aus dem umfangreichen NBCUniversal-Programmkatalog, wie beliebte TV-Serien und Franchises wie "Jurassic World", "Fast & Furious" und "Minions".Elke Walthelm, Mitglied der Geschäftsführung und Chief Operating Officer bei Sky Deutschland:"Es ist großartig, dass wir unsere langjährige Partnerschaft mit NBCUniversal nicht nur fortsetzen, sondern auf ein neues Level heben: als exklusiver Pay 1-Partner im Bereich TV und SVOD. Mit diesem Schritt erweitern wir unser Angebot um weitere hochwertige Serien-Highlights, die zuerst auf Sky und WOW zu sehen sind. Gemeinsam mit aktuellen Kinoerfolgen sowie populären Formaten von NBCUniversal investieren wir gezielt in den Ausbau unseres Premium-Portfolios - und unterstreichen damit unsere Rolle als einer der führenden Entertainment-Anbieter im deutschsprachigen Raum."Michael Bonner, Präsident von NBCUniversal Global TV Distribution:"Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Partnerschaft mit Sky Deutschland durch diese neue Vereinbarung fortzusetzen und auszubauen. Dank dieser Vereinbarung werden die Zuschauerinnen und Zuschauer bei Sky Deutschland nicht nur zu den ersten in der Region gehören, die unsere neuen Filme und ausgewählte Serien im Pay-TV und über SVOD sehen können, sondern sie haben auch weiterhin Zugang zu den NBCU-Fernsehserien und -Filmen, die sie kennen und lieben - und das für viele, weitere Jahre."Die Lizenzinhalte sind linear sowie on Demand mit Sky Stream und mit WOW sowie mit Sky X und Sky Show verfügbar. Die Vereinbarung betrifft das Angebot von Sky in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, unterwegs und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. WOW ist auf den meisten Geräten erhältlich, so dass die Inhalte spielend leicht zugänglich sind. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Für weitere Informationen besuchen Sie wowtv.de (https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/DnEKCv8o6UozX1LS8ZW-S?domain=go.corporate.contact.sky).Über NBCUniversal:NBCUniversal Global TV Distribution ist für die Lizenzierung und die Distribution von NBCUniversal-Produkten für alle Arten von TV- und Streaming-Plattformen in den USA, Kanada und in über 200 internationalen Gebieten verantwortlich. 