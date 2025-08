München (ots) -Unter dem Motto >Zusammen wachsen in Niedersachsen< lud die McDonald's Kinderhilfe Stiftung am vergangenen Wochenende zu ihrer traditionellen Sternfahrt nach Hannover ein. Rund 400 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ganz Deutschland folgten der Einladung, um sich bei einem inspirierenden Fortbildungs- und Begegnungswochenende weiterzubilden, auszutauschen und Teamspirit zu erleben.Drei Tage lang stand in der niedersächsischen Landeshauptstadt nicht nur der fachliche Austausch im Mittelpunkt, sondern auch das Miteinander: In interaktiven Workshops, thematischen Kleingruppen und praktischen Schulungen - von Erste-Hilfe-Maßnahmen bis hin zu Kommunikationstrainings - wurde Wissen geteilt und der Teamgeist gestärkt.>Die Sternfahrt ist für uns eine Gelegenheit des Innehaltens, des gemeinsamen Wachsens und der Wertschätzung<, so Adrian Köstler, Vorstand der McDonald's Kinderhilfe Stiftung. >Wir wollen nicht nur vermitteln, wie wichtig unsere ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen für die Arbeit in unseren Häusern und Oasen sind - wir möchten es auch spürbar machen. Can you feel the love tonight<. Im stimmungsvollen Ambiente wurden langjährige ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihr außergewöhnliches Engagement ausgezeichnet - darunter erneut mehrere Jubilare mit 15, 20 und sogar 25 Jahren aktiver Unterstützung in den Ronald McDonald Häusern und Oasen.Der Stiftungsratsvorsitzende Marcus Lettschulte würdigte in seinem Grußwort die große Bedeutung des Ehrenamts für die Stiftung und überbrachte zugleich die Wertschätzung von McDonald's Deutschland. Die musikalische Begleitung der Band FourTune und der Pianistin Constanze Bense sorgte für einen bewegenden Abend voller Dankbarkeit, Begegnung und Freude.Abgerundet wurde das Wochenende durch die Key-Note am Sonntag von der Service-Expertin Sabine Hübner. Die renommierte Rednerin begeistert unter anderem auch in ihren Büchern, Blogs und Podcasts für eine neue Service-Haltung.Mit neuen Ideen, gestärktem Zusammenhalt und dem Gefühl, Teil einer großen Gemeinschaft zu sein, traten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Heimreise an - getragen vom gemeinsamen Ziel, Familien schwer kranker Kinder ein Zuhause auf Zeit zu bieten.Über die McDonald's Kinderhilfe StiftungDie McDonald's Kinderhilfe setzt sich seit 1987 für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern in Deutschland ein. Die Stiftung betreibt bundesweit 23 Ronald McDonald Häuser in der Nähe von Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder. In 6 Ronald McDonald Oasen können sich ambulante kleine Patienten und ihre Angehörigen direkt in der Klinik zurückziehen und geborgen fühlen. Jedes Jahr können in den Elternhäusern und Oasen rund 15.000 Familien in der Nähe ihrer kranken Kinder bleiben, denn die Nähe der Familie hilft. Weitere Informationen unter www.mcdonalds-kinderhilfe.orgPressekontakt:Kontakt für weitere Fragen und Informationen:McDonald's Kinderhilfe StiftungJana Klanten, PressesprecherinHeinz-Goerke-Str. 31, 81377 MünchenTelefon 089 740066-54Jana.klanten@mdk.orgOriginal-Content von: McDonald's Kinderhilfe Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34184/6089679