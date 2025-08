Starke News am Morgen: Nach Millionendeal nun spannender Personalwechsel - startet jetzt die nächste Raketenstufe?

Anzeige / Werbung

Der Markt beginnt gerade erst, das wahre Potenzial von dieser Aktie zu erkennen - disruptive Produkte, neue Märkte und strategische Deals machen die Aktie hochinteressant.

Liebe Leserinnen und Leser,

was hier wie ein sensationeller Halbjahresgewinn aussieht, ist in Wahrheit das Ergebnis eines tiefgreifenden strategischen Kurswechsels, der mit einer Veränderung im Vorstand neuen Antrieb erhalten könnte. Diese Meldung über den Wechsel im Vorstand ist soeben erst veröffentlicht worden!



Die Veganz Group AG (WKN: A3E5ED | Kürzel: VEZ) hat im ersten Halbjahr 2025 ein Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 25,33 Millionen Euro erzielt - nach einem Verlust von -4,26 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Doch Achtung: Dieser Gewinn kommt nicht aus dem täglichen Geschäft ist dennoch ein wichtiger Fingerzeich für die Zukunft!

Vielmehr greifen hier drei zentrale Hebel ineinander:

? OrbiFarm-Exit: Mehr Kapital, weniger Risiko - und doch weiter dabei

Mit dem Verkauf ihrer Tochtergesellschaft OrbiFarm GmbH hat Veganz einen hohen zweistelligen Millionenbetrag erlöst. Der Clou: Über eine Earn-Out-Struktur bleibt Veganz weiterhin an der Entwicklung und dem Erfolg dieses auf Indoor-Farming spezialisierten Unternehmens beteiligt - ganz ohne eigene Investitionen. Ein Deal, der sofort Liquidität schafft und gleichzeitig zukünftige Beteiligungserträge in Aussicht stellt.

? Kapitalerhöhung: Wachstum aktiv finanzieren

Parallel zur Veräußerung läuft eine Kapitalerhöhung, die frisches Eigenkapital zur Verfügung stellt - für den globalen Rollout von Mililk®, Peas on Earth® und weiteren FoodTech-Innovationen. Damit ist die Grundlage gelegt, um neue Märkte zu erschließen und das Geschäftsmodell profitabel zu skalieren.

Diese zwei Maßnahmen bilden das strategische Fundament für den nächsten Schritt der Unternehmensentwicklung - und sind der Grund, warum Anleger jetzt ganz genau hinschauen sollten.

? CEO-Wechsel: Frischer Wind für die nächste Wachstumsstufe

Zum 1. Oktober 2025 übergibt Gründer und CEO Jan Bredack die operative Verantwortung an den erfahrenen Finanzstrategen Rayan Tegtmeier. Der neue Vorstandschef bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung aus internationalen Führungspositionen, M&A-Projekten und Kapitalmarktzugängen mit - beste Voraussetzungen, um Veganz als Technologieholding mit Beteiligungsstruktur weiterzuentwickeln. Bredack selbst wechselt vollständig zur OrbiFarm GmbH und bleibt der Veganz Group als größter Aktionär verbunden.

Unter meiner Führung liegt der Fokus klar auf profitabler Skalierung, einer effizienten Cash-Allokation sowie dem organischen und anorganischen Ausbau des Geschäfts. Mein Ziel ist es, den eingeschlagenen Weg zu forcieren, neue Wachstumsmärkte zu erschließen und institutionelle Investoren für Veganz zu begeistern, um die - meiner Meinung nach - eklatante Unterbewertung der Aktie sukzessive abzubauen,

- Rayan Tegtmeier, designierter CEO

Diese drei Maßnahmen bilden das strategische Fundament für den nächsten Schritt der Unternehmensentwicklung - und sind der Grund, warum Anleger jetzt ganz genau hinschauen sollten.



Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Der Halbjahresgewinn ist somit Ausdruck einer durchdachten Portfoliostrategie, die auf Fokussierung, Kapitaldisziplin und unternehmerischen Weitblick setzt - und den Boden bereitet für die nächste Wachstumsphase in einem dynamischen Zukunftsmarkt.

Manche Aktien geraten erst spät ins Visier der Anleger - und genau das scheint derzeit bei der Veganz Group AG (WKN: A3E5ED | ISIN: DE000A3E5ED2 | Kürzel: VEZ) zu passieren. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs bereits nahezu verdreifacht, doch nun könnte die nächste Kursrallye bevorstehen.

Quelle. Veganz.de

Strategischer Fokus auf pflanzliche Milchalternativen

Mit der jüngst verkündeten Gründung der Mililk FoodTech GmbH richtet Veganz seinen Blick entschlossen auf den boomenden Markt für pflanzliche Milchalternativen - und legt dabei stille Reserven offen, die bislang kaum ein Investor wahrgenommen hat.

Bereits im April hatten wir bei Kursen um die 7-Euro-Marke auf das Turnaround-Potenzial der Veganz-Aktie hingewiesen. Wer zu diesem Zeitpunkt eingestiegen ist, kann sich heute über Kursgewinne von fast 200% freuen - und der nächste Kursschub könnte bereits bevorstehen.

Die Veganz Group, ist ein Pionier der pflanzenbasierten Lebensmittelindustrie, präsentierte auf der New Food Conference 2025 eindrucksvoll seine strategische Neuausrichtung und zukunftsweisende Produktinnovationen. Jan Bredack, noch CEO und Gründer von Veganz, gab tiefe Einblicke in die Transformation des Unternehmens, das sich von einem Handelsunternehmen zu einem echten Food-Tech-Anbieter mit eigener IP, Produktion und Forschung & Entwicklung entwickelt hat:

Strategische Transformation: Vom Handelsunternehmen zum Food-Tech-Pionier

Die letzten Jahre waren geprägt von einem herausfordernden Marktumfeld mit hoher Inflation und veränderten Konsumgewohnheiten. Der Trend zu günstigen Einstiegspreisen haben den gesamten Food-Markt beeinflusst Markenprodukte geraten unter Druck, da Händler Preisdruck ausüben und Margen sinken. Veganz reagierte frühzeitig mit einer tiefgreifenden Transformation:

Vertikalisierung der Wertschöpfungskette

Fokussierung auf ein schlankes, margenträchtiges Produktportfolio

Entwicklung eigener innovativer Technologien und Produkte mit IP-Schutz

Aufbau eigener Produktion und F&E-Kompetenz

Diese Strategie macht Veganz widerstandsfähiger gegenüber Marktschwankungen und schützt vor dem Preiskampf, der handelsgetriebene Produkte dominiert. Statt austauschbarer Produkte setzt Veganz auf einzigartige Innovationen, die weltweit exklusiv produziert werden können.

Holding-Struktur und Portfolio-Optimierung: Fokus auf Wachstum und Effizienz

Die Veganz Group AG (WKN: A3E5ED | ISIN: DE000A3E5ED2 | Kürzel: VEZ) hat seine Unternehmensstruktur in eine Holding mit fünf klar getrennten Geschäftsbereichen umgewandelt, um Transparenz und Fokussierung zu erhöhen:

Orbi Farm: Revolutionäre Agrartechnologie zur erdlosen Pflanzenzucht

Revolutionäre Agrartechnologie zur erdlosen Pflanzenzucht Mililk: Innovative Milchalternativen in Form von gedruckten Trinkblättern

Innovative Milchalternativen in Form von gedruckten Trinkblättern Peas on Earth: Fleischersatzprodukte auf Erbsenbasis

Fleischersatzprodukte auf Erbsenbasis Happy Cheese: Profitables pflanzliches Käsegeschäft mit Fokus auf Bio-Markt

Profitables pflanzliches Käsegeschäft mit Fokus auf Bio-Markt Legacy Business: Traditionsgeschäft für vegane Süßigkeiten und Snacks (Marke Veganz)

Diese klare Aufteilung erlaubt gezielte Investitionen und Finanzierungen auf Geschäftseinheiten-Ebene. Besonders die Marke Veganz im Bereich Süßwaren und Snacks steht zum Verkauf, um sich noch stärker auf zukunftsträchtige Segmente zu konzentrieren.

Kapital für Wachstum: Veganz verfolgt eine klare Strategie

Veganz verfolgt einen konkreten Plan: Durch die Ausgliederung und gezielte Veräußerung innovativer Geschäftsbereiche wird frisches Kapital freigesetzt. Dieses Kapital dient nicht nur der Finanzierung des weiteren Wachstums, sondern öffnet zugleich die Tür für strategische Partner. Für bestehende wie auch neue Aktionäre entsteht dadurch erhebliches Potenzial - und die Chance, Veganz in eine neue unternehmerische Größenordnung aufsteigen zu sehen.

Veganz Group AG erzielt 30 Millionen Euro Gewinn durch Verkauf von OrbiFarm

Die Veganz Group AG (WKN: A3E5ED / Kürzel: VEZ) trennt sich vollständig von ihrer Tochtergesellschaft OrbiFarm GmbH - für einen Kaufpreis von 30 Millionen Euro zuzüglich einer potenziellen Earn-Out-Komponente. Ein strategischer Meilenstein mit weitreichender Bedeutung.

Fokus auf Kapitalstärke und strategische Partner

Der Verkauf verfolgt ein klares Ziel: Er schafft Raum für neue strategische Partner, die bislang durch regulatorische Hürden am Einstieg gehindert wurden. Gleichzeitig stärkt der Erlös - ergänzt durch die Earn-Out-Struktur - die finanzielle Basis von Veganz und ermöglicht gezielte Investitionen in das neu definierte, wachstumsorientierte Kerngeschäft.

Earn-Out-Komponente: Langfristige Beteiligung mit Potenzial

Obwohl die Details zur Ausgestaltung der Earn-Out-Komponente noch nicht bekannt sind, lässt die Kommunikation des Unternehmens vermuten, dass sie vor allem darauf abzielt, Investoren eine fortlaufende Teilhabe am zukünftigen Erfolg von OrbiFarm zu ermöglichen. Besonders interessant: Der Hinweis, dass der Verkauf bewusst strukturiert wurde, um Investoren zu gewinnen, die keine Beteiligungen an Tochterfirmen börsennotierter Unternehmen eingehen dürfen.

Diese Struktur lässt sich - mit etwas Interpretationsspielraum - als eine Art flexibler Gewinnabführungsvertrag verstehen: ohne feste jährliche Zahlungen, dafür mit einer prozentualen Beteiligung an künftigen Gewinnen oder Erlösen.

Zweifacher Hebel für Veganz-Aktionäre

Für Aktionäre ergeben sich daraus zwei zentrale Vorteile:

? Sofortiger Wertzuwachs - Der Verkaufserlös im zweistelligen Millionenbereich entspricht in etwa der bisherigen Marktkapitalisierung (vor der laufenden Kapitalerhöhung) und bietet somit eine unmittelbare fundamentale Absicherung des Unternehmenswerts.

? Potenzielle künftige Erträge - Die Earn-Out-Komponente verspricht, bei entsprechendem Erfolg der ausgegliederten Einheiten, zusätzliche Mittelzuflüsse. Deren Umfang und Timing bleiben zwar offen - bieten dem Markt jedoch erheblichen Spielraum für Spekulation und Fantasie.

Hinweis an Anleger:

Diese Einschätzung basiert auf der aktuellen Kommunikation des Unternehmens und enthält spekulative Elemente. Konkrete Informationen seitens des Unternehmens zur genauen Ausgestaltung der Earn-Out-Vereinbarungen stehen noch aus und sollten von Aktionären mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt werden.

Nächste Ausgliederung: Wiederholt Veganz mit Mililk® den Erfolg von OrbiFarm?

Die nächste Ausgründung ist Realität - und könnte zum strategischen Volltreffer werden. Nach dem erfolgreichen Verkauf von OrbiFarm treibt die Veganz Group AG (WKN: A3E5ED | ISIN: DE000A3E5ED2 | Kürzel: VEZ) ihre Neuausrichtung weiter konsequent voran: Mit Mililk® folgt nun die nächste Wachstumsstory - und diesmal dreht sich alles um die globale Revolution im Milchregal.

Wie das Unternehmen in den vergangenen Wochen kommunizierte, nimmt auch die internationale Expansion zunehmend Fahrt auf. Veganz bringt Mililk® nach Nordamerika - und damit direkt in den Markt, in dem Food-Trends entstehen und globalen Einfluss gewinnen.

Die Ausgliederung von Mililk® folgt dabei einem erprobten Muster: Fokus, Skalierung und der gezielte Aufbau von eigenständigem Wert. Sollte die Strategie erneut aufgehen, könnte Mililk® für Veganz das werden, was OrbiFarm bereits vorgemacht hat - ein Wachstumstreiber mit hohem Potenzial für Partner, Märkte und Aktionäre.

Quelle. Veganz.de

Revolutionäre Milchalternative mit enormem Wachstumspotenzial

Mililk® ist das technologisch und operativ bedeutendste Projekt von Veganz. Die Innovation: Gedruckte Trinkblätter als Milchalternative - kein Pulver, kein Tetrapack. Die Produktion ist deutlich günstiger und effizienter als herkömmliche Verfahren, da mehrere Produktionsschritte eingespart werden und das Produkt extrem lange haltbar sowie platzsparend ist.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

Bis zu 90% weniger Logistikaufwand - eine Palette Trinkblätter ersetzt neun Paletten Milchverpackungen

Sehr günstiger Einkaufspreis trotz hoher Produktqualität

Extrem attraktive CO2-Bilanz

Hohe Nachfrage, insbesondere im Food-Service-Bereich (z.B. Starbucks USA mit 270 Mio. Litern Mandelmilch pro Jahr als Beispiel)

Veganz hat bereits einen 30-Millionen-Liter-Auftrag aus den USA erhalten und plant den Ausbau der Produktionskapazitäten in den USA und Europa. Die Investitionskosten sind mit ca. 3 Millionen Euro pro Produktionsstandort gering im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen.

Veganz geht strategische Partnerschaft mit Lassonde ein - und ebnet den Weg für Mililk® weltweit

Die Veganz Group AG geht den nächsten bedeutenden Schritt auf ihrem internationalen Expansionskurs - und zwar gemeinsam mit einem Schwergewicht der Branche: dem kanadischen Lebensmittelkonzern Lassonde Industries, dessen Marktkapitalisierung rund 2,6 Milliarden CAD beträgt.

Im Fokus steht ein Milliardenmarkt: die Adaption der firmeneigenen 2D-Druck-Technologie zur Herstellung funktioneller Getränke wie Säfte und Smoothies. Der Einstieg erfolgt im Rahmen eines zunächst dreimonatigen Pilotprojekts - vollständig finanziert durch Lassonde. Ein strategisch exzellent vorbereiteter Markteintritt in Nordamerika.

Zweiter Durchbruch: Veganz schließt globalen Rahmenvertrag mit Jindilli Beverages Inc.

Parallel dazu vermeldet Veganz einen weiteren Meilenstein: Ein langfristiger Rahmenvertrag mit Jindilli Beverages Inc. aus den USA markiert den offiziellen Startschuss für den weltweiten Rollout der Mililk®-Technologie. Produktion, Export und Distribution sind nun erstmals international aufgestellt - ein entscheidender Fortschritt auf dem Weg zur globalen Skalierung.

Zwei Kernmärkte stehen dabei im Mittelpunkt:

?? Nordamerika

?? Australien & Neuseeland

Die ersten Produkte auf Basis von Hafer und Mandel werden am Standort Ludwigsfelde gefertigt - und in zwei speziell entwickelten Formaten in die Zielmärkte exportiert

Zwei Formate für zwei Zielgruppen - maximale Marktabdeckung

Veganz setzt konsequent auf differenzierte Vertriebskanäle:

Einzelhandel: Sichtbarkeit durch 1-Liter-Tetra Paks im Supermarktregal

Sichtbarkeit durch 1-Liter-Tetra Paks im Supermarktregal B2B & Gastronomie: Großformate (5-Liter-Gebinde) und eine Produktinnovation - die Creamer Drops, die pflanzliche Alternative zu Kaffeesahne für den Profi-Einsatz

Starker Markt, starke Partner: milkadamia als Vorbild

Ein Blick auf die Marktchancen verdeutlicht das Potenzial: Die Marke milkadamia ist in den USA bereits fest etabliert - sowohl im Außer-Haus-Markt (u.a. Starbucks, McDonald's, Dunkin' Donuts) als auch im Einzelhandel. Über 13.000 Verkaufsstellen, darunter Größen wie Whole Foods, Costco, Kroger, Target und Amazon, vertreiben die Produkte erfolgreich.

Mit der Kombination aus Technologie, Innovationskraft und strategischen Allianzen positioniert sich die Veganz Group AG (WKN: A3E5ED | ISIN: DE000A3E5ED2 | Kürzel: VEZ) als ernstzunehmender Player im globalen Markt für pflanzliche Milchalternativen - und als Vorreiter in einem Segment mit Milliardenpotenzial.

Mililk® etabliert sich auch im deutschen Handel - weitere starke Signale im Juli

Nicht nur international sorgt Mililk® für Schlagzeilen - auch im deutschen Lebensmitteleinzelhandel hat sich die Marke längst einen Platz gesichert. Ob bei dm, Rewe, Penny, Rossmann oder weiteren etablierten Handelspartnern: Die Produkte sind im Regal angekommen und treffen den Nerv der Zeit.

Die viel beachteten Kooperationen mit Jindilli Beverages und Lassonde Industries markieren dabei nur die Spitze des Eisbergs. Denn auch abseits dieser "Mega-Deals" hat der vergangene Monat eine Reihe bedeutender Entwicklungen hervorgebracht - Signale, die zeigen: Veganz ist strategisch, technologisch und kommerziell auf dem Vormarsch.

Peas on Earth® - der Gamechanger im Fleischersatzregal

Veganz denkt die pflanzliche Ernährung konsequent weiter - und bringt mit Peas on Earth® eine völlig neue Generation von Fleischalternativen auf den Markt. Auf Basis von 100% Erbsenprotein, ohne Kühlung lagerbar, lang haltbar und in trockenem Format konzipiert, zielt das Produkt exakt auf die Anforderungen der globalen Gastronomie und Großverpflegung.

Markteintritt mit System - entwickelt für den Profi-Einsatz

Der Produktstart erfolgt gezielt im professionellen Küchenumfeld - dort, wo Qualität, Effizienz und Alltagstauglichkeit zählen. Die Vorteile sprechen für sich:

Kosteneffizient im Einkauf und Transport

im Einkauf und Transport Hoher Proteingehalt , frei von künstlichen Zusätzen

, frei von künstlichen Zusätzen Vielseitig einsetzbar - ob als Hack, Steak oder Stücke

- ob als Hack, Steak oder Stücke Beeindruckende Sensorik: Geschmack, Konsistenz und Optik überzeugen

Ein besonderes Highlight: In Blindverkostungen erkannten die meisten Tester nicht, dass es sich um ein rein pflanzliches Produkt handelt - ein starkes Indiz für das Marktpotenzial im Bereich Fleischalternativen.

Was zunächst an "Survival-Food" erinnert, ist in Wahrheit ein hochfunktionales Produkt für Küchen mit großem Anspruch und hoher Auslastung. Peas on Earth® punktet mit:

Langer Haltbarkeit ,

, Plastikfreier Verpackung

und einer einfachen Zubereitung (nur mit Wasser anrühren)

Perfekt für Kantinen, Krankenhäuser, Schulküchen, Armeen oder Märkte ohne Kühlinfrastruktur - überall dort, wo klassische Fleischalternativen an ihre Grenzen stoßen.

Der Marktstart ist gelungen: REWE hat Peas on Earth® ins Sortiment aufgenommen, die Produktion ist angelaufen. Großverbraucher wie HEBA Food setzen bereits auf praktische Großgebinde - etwa für panierte Schnitzel in der Gemeinschaftsverpflegung.

Und die nächsten Schritte sind bereits in Arbeit: Gemeinsam mit starken Partnern entwickelt Veganz maßgeschneiderte Lösungen für die Systemgastronomie - auch mit Blick auf die großen Namen der Branche.



Veganz-Aktie vor dem Ausbruch? - Analysten und Charttechnik senden klare Signale

Die Veganz-Aktie steht möglicherweise kurz vor dem nächsten Kursschub - darauf deuten nicht nur charttechnische Muster hin, sondern auch erste Analysten, die nun öffentlich über deutlich höhere Kursziele spekulieren.

Der Markt beginnt gerade erst hinzusehen - das Potenzial ist längst da

Das Aufwärtspotenzial ist offenkundig - und genau das sind die seltenen Momente, in denen Aktien aus dem Schatten treten: zunächst übersehen, dann heiß diskutiert - von Medien, Analysten und Investoren gleichermaßen.

Es sind genau diese Chancen, aus denen Visionäre ihre Renditequellen schöpfen: nicht durch das Mitlaufen im Hype, sondern durch das frühzeitige Erkennen - bevor der Markt reagiert.

Die Veganz Group AG (WKN: A3E5ED | ISIN: DE000A3E5ED2 | Kürzel: VEZ) gehört zweifellos zu diesen Hidden Champions: Unternehmen mit Weitblick, Substanz und Innovationskraft - lange bevor sie ins Rampenlicht rücken.

Veganz als Top-Investment in die Zukunft der pflanzenbasierten Ernährung

Die Veganz Group AG (WKN: A3E5ED | ISIN: DE000A3E5ED2 | Kürzel: VEZ) hat sich in den letzten Jahren konsequent neu erfunden - weg vom Handelsunternehmen, hin zu einem innovativen Food-Tech-Unternehmen mit klaren Wettbewerbsvorteilen durch eigene IP und Produktion. Die zukunftsweisenden Technologien bei Orbi Farm, Peas on Earth und insbesondere Milik bieten enormes Wachstumspotenzial in wachstumsstarken Märkten.

Die starke Nachfrage, exklusive Patente und effiziente Produktionsprozesse positionieren Veganz als Vorreiter und "Hidden Champion" der pflanzenbasierten Lebensmittelbranche. Trotz herausfordernder Marktbedingungen und notwendiger Investitionen zeigt sich eine klare Perspektive für Profitabilität und Skalierung.

Veganz (WKN: A3E5ED | ISIN: DE000A3E5ED2 | Kürzel: VEZ) ist eine attraktive Aktienanlage für Investoren, die auf nachhaltige Innovationen und disruptive Technologien im Food-Sektor setzen wollen. Die Kombination aus technologischer Exzellenz, wachsender Marktakzeptanz und fokussierter Finanzstrategie macht das Unternehmen zu einem vielversprechenden Wachstumswert mit hoher Renditechance.

Wer frühzeitig in das Unternehmen investiert, profitiert von der Transformation eines etablierten Unternehmens hin zu einem echten Innovator der pflanzenbasierten Ernährung - eine Erfolgsgeschichte, die gerade erst beginnt.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Hotstock Investor Redaktion

Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Dieser Werbeartikel wurde von Mitarbeitern der Orange Unicorn Ltd. am 4. August 2025. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der Orange Unicorn LTD. bei der Bafin angezeigt. Es handelt sich um eine bezahlte Werbung, bitte beachten Sie die Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland). Die Bezahlung erfolgt ausschließlich vom werbenden Unternehmen und nicht von Seiten Dritter.

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/hotstock-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Veganz Group AG wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber vom Unternehmen Veganz Group AG entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info@hotstock-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 15974038

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: US0231351067,US22160K1051,US5010441013,US5801351017,DE000A3E5ED2