Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.08.2025 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES IAG TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 370 (235) PENCE - BERENBERG RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1850 (1770) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ITM POWER TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 100 (59) PENCE - BERENBERG RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5570 (5500) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 18000 (16500) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES IAG PRICE TARGET TO 470 (450) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 79 (77) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13200 (13000) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 420 (385) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES SEPLAT ENERGY PRICE TARGET TO 325 (250) PENCE - CITIGROUP RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 3100 PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 15 (26) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 320 (330) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1140 (1260) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES EVERPLAY PRICE TARGET TO 425 (330) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2625 (2250) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 400 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 6750 (6350) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 355 (345) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS SHELL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2950 (2900) PENCE - JEFFERIES RAISES BAE SYSTEMS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2060 (1630) PENCE - JEFFERIES RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1290 (920) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 75 (90) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3300 (2800) PENCE - 'N' - JPMORGAN RAISES LLOYDS TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 85 (79) PENCE - JPMORGAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 175 (170) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 386 (373) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX CUTS WEIR GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2700 PENCE - RBC CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 215 (220) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2475 (2300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES LLOYDS TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 95 PENCE - RBC RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 3900 (3800) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS WPP PRICE TARGET TO 370 (410) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1400 (1285) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 3000 (2850) PENCE - 'BUY'



