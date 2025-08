GBP/JPY wertet auf, während der japanische Yen aufgrund der Unsicherheit der BoJ über die Auswirkungen der US-Zölle kämpft - Die politische Unsicherheit in Japan kompliziert den Normalisierungsweg der Geldpolitik der BoJ weiter - Von der Bank of England wird allgemein erwartet, dass sie am Donnerstag eine Zinssenkung um 25 Basispunkte vornimmt - GBP/JPY ...

