SAF-HOLLAND gewinnt Großauftrag für Pendelachsaggregate im Militärtransportbereich

Bessenbach, 4. August 2025. Die SAF-HOLLAND SE, einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat einen Großauftrag eines US-amerikanischen Herstellers von Spezialtrailern für den Militärtransport erhalten.

Der Auftrag umfasst die Lieferung von Pendelachsaggregaten zum Einsatz in Tiefladern für den Militärtransport. Daneben werden Stützwinden und weitere Zubehörteile geliefert. Das Gesamtvolumen des Auftrags liegt im hohen einstelligen Millionen-US-Dollar-Bereich. Die Auslieferung der ersten Pendelachsaggregate wird im vierten Quartal 2025 erfolgen.

"Wir freuen uns über das Vertrauen, dass in uns und unsere Produkte gesetzt wird", sagt Alexander Geis, Vorsitzender des Vorstands und CEO der SAF-HOLLAND SE und ergänzt: "Dieser Auftrag fußt auf unserer langjährigen gemeinsamen Partnerschaft. Und er zeigt die erfolgreiche Intensivierung unserer Vertriebsaktivitäten im Militärtransportbereich in Europa und Nordamerika. Mit unserem breiten Produktportfolio an Spezial- und Schwerlastachssystemen, auch von unseren Tochtergesellschaften Tecma und Assali Stefen, sind wir bestens dafür aufgestellt."

Das SAF Pendelachsaggregat ist ein Schwerlastprodukt, das sowohl für extrem hohe Lasten als auch für robuste Offroad-Einsatzbedingungen konzipiert ist. Es sorgt bei ausgeprägten Straßenunebenheiten für einen optimalen Ausgleich der Achslast zwischen den betroffenen Achsen.

Der Großauftrag belegt die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie "drive2030". Mit "drive2030" hat sich SAF-HOLLAND zum Ziel gesetzt, den profitablen Wachstumskurs der letzten fünf Jahre erfolgreich fortzuführen. So beabsichtigt SAF-HOLLAND, neben dem konventionellen Wachstum im Nutzfahrzeugmarkt von Lkw und Trailer, durch spezifische strategische Initiativen stärker zu wachsen. Unter anderem soll das breite Produktportfolio genutzt werden, um Kunden weiterer Branchen mit Spezialanwendungen und Off-Highway-Produkten verstärkt zu bedienen. Dazu gehört auch, die Vertriebsaktivitäten im Militärtransportbereich stärker zu forcieren.

Kontakt: Dana Unger VP Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 949 dana.unger@safholland.de Alexander Pöschl Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 117 alexander.poeschl@safholland.de Michael Schickling Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 617 michael.schickling@safholland.de

Über SAF-HOLLAND Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Durchschnittlich etwa 5.700 engagierte Mitarbeitende weltweit erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz 1.877 Mio. Euro.

Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssysteme für Trailer sowie Sattelkupplungen und Kupplungssysteme für Lkw, Anhänger und Sattelauflieger als auch Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Mit den Marken SAF, Holland, Haldex, Assali Stefen, KLL, Neway, Tecma, V.Orlandi und York erreichte der Konzern im Jahr 2024 in den wichtigsten Regionen weltweit starke Marktpositionen unter den Top 3.

Auf sechs Kontinenten beliefert SAF-HOLLAND Hersteller im Erstausstattungsmarkt. Im Aftermarket-Geschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Servicenetzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte.

SAF-HOLLAND SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und zählt zu den Werten des SDAX (ISIN: DE000SAFH001). Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com .





