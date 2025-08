Die Q2 2025-Ergebnisse der Daimler Truck Group (DTG) lagen beim Umsatz weitgehend im Rahmen der Markterwartungen und übertrafen das bereinigte EBIT (adj. EBIT) um ca. 5%. Die Umsätze im Industriegeschäft von DTG sanken im Jahresvergleich um 6%, was auf einen Rückgang der Stückzahlen um 5% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist. Besonders schwach entwickelten sich die Volumina in Trucks North America (-20%yoy) infolge der rückläufigen Nachfrage. Teilweise kompensiert wurde dies durch robuste Absatzzahlen bei Mercedes-Benz Trucks (Europa) (±0% yoy dank Nachholeffekten), Trucks in Asien (+13%) sowie Daimler Buses (+5%). Das bereinigte EBIT im Industriegeschäft sank um 5% yoy auf 1,10 Mrd.?EUR, bei einer stabilen Marge von 9,3% (Marktkonsens: 8,5%). Die regionale Schwäche hat sich von Europa (Anfang 2024) auf Nordamerika (2025) verlagert - hauptsächlich aufgrund von Unsicherheiten im Zusammenhang mit US-Zöllen. Dies veranlasste das Management, die Jahresprognose für das Geschäft in Nordamerika nach unten zu korrigieren. Trotz einer beginnenden Erholung in Europa bleibt die Gesamtnachfrage fragil. Wir bestätigen unsere VERKAUFEN-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 34,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/daimler-truck-holding-ag





