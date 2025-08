Daimler Truck hat im zweiten Quartal 2025 operativ besser abgeschnitten als erwartet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag um fünf Prozent über den Markterwartungen. Laut Analyst Fabio Hölscher von Warburg Research wurde das Ergebnis durch einen günstigen Kundenmix in Nordamerika sowie durch solide Volumen-, Preis- und Mixeffekte in Asien und im Busgeschäft gestützt. Trotz des starken Quartals korrigierte Daimler Truck seine Jahresprognose nach unten. Die Unsicherheit rund um die Zollpolitik der Vereinigten Staaten belastet vor allem das Geschäft in Nordamerika deutlich stärker als bislang angenommen. Die Auftragslage in der Region ist eingebrochen: Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...