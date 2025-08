In seinem wöchentlichen Update für pv magazine gibt OPIS, ein Unternehmen von Dow Jones, einen kurzen Überblick über die wichtigsten Preistrends in der globalen Photovoltaik-Industrie. von pv magazine Global Der Preis für China Mono Premium - die OPIS-Bewertung für in China produziertes Polysilizium in Monoqualität, das in der N-Typ-Ingot-Produktion verwendet wird - stieg im Wochenvergleich um 8,70 Prozent auf 43,750 Yuan pro Kilogramm oder 0,092 Yuan (0,013 US-Dollar) pro Watt. Die Preise für Polysilizium in China stiegen damit die vierte Woche in Folge, was vor allem auf die Richtlinien der ...

