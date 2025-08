Der Elektroautobauer Tesla will für seinen CEO Elon Musk offenbar keine Kosten und Mühen scheuen. Ein neues, milliardenschweres Aktienpaket soll ihn an der Spitze des Unternehmens halten. Die Botschaft an die Anleger ist klar: Der Erfolg von Tesla ist untrennbar mit Elon Musk verbunden. Die Aktie reagiert bereits.Tesla hat ein vorläufiges Aktienpaket im Wert von rund 30 Milliarden Dollar für Elon Musk genehmigt. Wie aus einer Mitteilung an die Börsenaufsicht hervorgeht, ist die Auszahlung an eine ...

