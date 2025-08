Zürich - US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht auf den 1. August einen Zollsatz von 39 Prozent für die Schweiz festgesetzt. In Kraft treten soll er am 7. August. Auf Nachfrage durch die Nachrichtenagentur AWP geben einige Ökonomen ihre Einschätzungen dazu ab. Was bedeuten die Zölle für die Schweizer Wirtschaft? ZKB, Kevin Gismondi: Sollten die angedrohten US-Importzölle tatsächlich umgesetzt werden und längere Zeit in Kraft bleiben, wäre für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...