Nach einer Phase schwächeren Wachstums konnte Cboe im zweiten Quartal 2025 mit starken Ergebnissen überzeugen. Nur ein Wermutstropfen trübt die Gesamteinschätzung.Cboe Global Markets gehört zu den weltweit bedeutendsten Börsenplatzbetreibern. Das Unternehmen mit Sitz in Chicago betreibt weltweit Börsen und gliedert sein Geschäft in die sechs Segmente: Optionshandel, Aktienhandel in Nordamerika, Märkte in Europa und Asien-Pazifik, Futures, Devisenhandel (FX) sowie digitales Geschäft. Angeboten werden unter anderem Indexoptionen, US- und kanadische Aktien, europäische Derivate, Futures, Devisentransaktionen sowie digitale Vermögenswerte über Cboe Digital. Cboe ist führend im Optionshandel, …