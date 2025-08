Zürich - Der US-Dollar hat am Montagnachmittag sowohl zum Euro als auch gegenüber dem Schweizer Franken leicht an Terrain eingebüsst. So notiert der Euro derzeit zu 1,1584 US-Dollar ein wenig höher als gegen Mittag mit 1,1571. Zugleich schwächte sich der Dollar zum Franken auf 0,8073 Franken leicht ab nachdem er zu Handelshälfte in Europa zu 0,8086 gehandelt wurde. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9352 mehr oder weniger auf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...