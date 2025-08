Zürich - Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange sowie an der zur SIX gehörenden spanischen BME Exchange hat im Juli gegenüber dem Vorjahr stark zugenommen. In einem von Unsicherheit geprägten Börsenumfeld florierte unter anderem der Handel mit Aktien. Der kombinierte Handelsumsatz der SIX Gruppe kletterte im Berichtsmonat um 20 Prozent auf 138 Milliarden Franken, wie die Börsenbetreiberin am Montagnachmittag mitteilte. Die Zahl ...

