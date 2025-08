Endeavour Mining ISIN: GB00BL6K5J42 ist einer der weltweit führenden Goldproduzenten und hat am Donnerstag letzter Woche starke Zahlen vorgelegt. Die Endeavour Mining-Aktie hat die Konsolidierung beendet, bleiben die Bullen am Ball, dürfte der Angriff auf das Allzeithoch folgen. Die Aktie ist eine laufende RuMaS-Empfehlung und hat bisher bis zu 10 Prozent Aktiengewinn gebracht. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie in Betracht kommt. Wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...