Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag im Nachgang zum US-Zollschock überraschend mit einem blauen Auge davongekommen. Der Leitindex SMI startete zwar klar tiefer mit einem Minus von beinahe zwei Prozent in den Handel. Am Ende verblieb schliesslich nur ein Rückgang von wenigen Punkten. «Ich hätte es viel schlimmer erwartet», meinte ein Händler. Die Stimmung am Markt sei zwar von Vorsicht und Zurückhaltung geprägt gewesen, Panik sei aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...