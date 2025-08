Paris/London/Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag einen Teil ihrer kräftigen Verluste vom Freitag wettgemacht. Der EuroStoxx50 stieg um 1,49 Prozent auf 5.242,32 Punkte. Vor dem Wochenende hatte der Leitindex der Eurozone angesichts der Unwägbarkeiten in der US-Zollpolitik und nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten fast 3 Prozent eingebüsst. Die Schweizer Börse, die am Freitag wegen des Nationalfeiertags geschlossen war und am Montagmorgen ...

