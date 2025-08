© Foto: Andrew Milligan - PA Wire

BP hat in den tiefen Gewässern Brasiliens eine seiner größten Öl- und Gasentdeckungen seit einem Vierteljahrhundert gemacht, was dem britischen Ölriesen neue Hoffnung gibt. Analysten sprechen von einem Game-Changer.Die Entdeckung im Bumerangue-Block im Santos-Becken umfasst eine Öl- und Gas-Säule von rund 500 Metern und ist der größte Fund seit 25 Jahren, und könnte BP helfen, die jahrelangen Performance-Probleme zu überwinden. Laut BP ist die Entdeckung ein weiterer Erfolg in einem bereits sehr erfolgreichen Jahr für das Explorationsteam des Unternehmens. Zuvor waren Ölfunde in Trinidad und Tobago, Ägypten und dem Golf von Mexiko gemeldet worden. Der Konzern plant, in Brasilien ein großes …