Berenberg: Märkte Monitor 04.08.2025

Aktueller Marktkommentar

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich dank der guten Berichtssaison und soliden Makrodaten in den letzten Wochen zunächst positiv. Der S&P 500 markierte dabei neue Allzeithochs, während europäische Indizes seitwärts schwankten. Zuletzt belasteten das Chaos im Handelskrieg und die schwachen US-Arbeitsmarktdaten dann allerdings doch die Aktienmärkte. Auch an den Rohstoffmärkten sorgte Trumps Zollpolitik für Überraschungen. Importe von Kupfer bleiben entgegen den Erwartungen weitgehend zollfrei, sodass der COMEX-Kupferpreis um mehr als 20% fiel. Die kommenden Wochen dürften zäher werden. Die positiven Trigger wie die Verabschiedung des One Big Beautiful Bill Act, Deals im Zollstreit und die Berichtssaison ebben ab. Gleichzeitig hat die Positionierung diskretionärer und systematischer Anleger zugenommen. Zudem sind August und September historisch schwierige Monate an den Aktienmärkten und Risiken wie die Androhung sekundärer Sanktionen gegenüber Russland oder schwächeres US-Wachstum bestehen weiter. Demgegenüber steht eine solide Ausgangslage mit positiven US-Gewinnrevisionen und bisher robusten Wirtschaftsdaten. Die kommenden zwei Monate dürften volatiler werden.