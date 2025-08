Im Jahr 2019 stand die gerade einmal 22 Jahre alte Naibel Benavides an einer Kreuzung an einem Wagen und beobachtete zusammen mit ihrem Freund den Sternenhimmel in Key Largo in Florida. Zur selben Zeit raste ein Tesla im Autopilot-Modus heran, in dem der Fahrer gerade nach seinem fallengelassenen Smartphone fischte und dadurch abgelenkt war. Er konnte deshalb nicht reagieren, als das Fahrzeug ungebremst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...