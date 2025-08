DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HELSING - Der Rüstungskonzern Helsing erwägt offenbar, in die Entwicklung eines neuartigen Luftkampfsystems einzusteigen - und würde damit künftig wohl mit Airbus und Rheinmetall um Milliardenprogramme der Bundeswehr konkurrieren. Darauf deutet ein als "vertraulich" gekennzeichnetes vorläufiges Konzeptpapier hin, das dem Handelsblatt vorliegt. Das vorläufige Konzept beschreibe ein unbemanntes Luftkampfsystem, das aus mehreren großen Drohnen besteht und Aufgaben eines Kriegsflugzeugs wie des Eurofighters übernehmen könnte. Damit würde sich Helsing zum Komplettanbieter für unbemannte Luftkampfsysteme wandeln. Helsing wollte sich zu den mutmaßlichen Plänen nicht äußern. (Handelsblatt)

NAO - Das Wealthtech Nao schafft eine Mindestinvestitionssumme ab und öffnet die privaten Kapitalmärkte für kleinste Kleinanleger: Ab sofort bietet es über die eigene App Sparpläne ab 1 Euro an. Ein Angebot, wie es Privatanleger im klassischen Wertpapiergeschäft schon länger gewohnt sind. Banken werben dabei häufig mit vergünstigten ETF-Sparplänen, um Anleger an das Wertpapiersparen heranzuführen. Bei Privatmarktfonds hingegen gibt es oft Mindestanlagesummen von 1.000, 10.000 oder sogar 100.000 Euro. "Wir haben festgestellt, dass viele Menschen neue Anlageklassen gerne mit kleineren Beträgen testen, um die Prozesse zu verstehen und das Verhalten der Anlage kennenzulernen", begründet CEO Robin Binder den neuen 1-Euro-Sparplan. Ausgenommen der Aktienanleihen, seien alle Fonds auf der Plattform sparplanfähig. (Börsen-Zeitung)

SPOTIFY - Spotify wird die Preise für seine Abos den kommenden Monaten in in den meisten Regionen erhöhen. Die Preiserhöhungen werden Abonnenten in Europa, Lateinamerika, Afrika, Asien und im Nahen Osten betreffen, aber nicht den größten Markt USA, wie der Musik-Streamingdienst mitteilte. Der Schritt erfolgt, um die Gewinne zu steigern und den Investoren zu zeigen, dass das Unternehmen auf Kurs ist, die hohe Bewertung - der Aktienkurs hat sich in einem Jahr mehr als verdoppelt - zu rechtfertigen. (Financial Times)

